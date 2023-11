Le fédéral réaménage un premier site dans le cadre de son programme "BiodiversiScape"

Le programme BiodiversiScape, lancé voici un an, est une initiative de la Régie des Bâtiments, du SPF Santé publique, de la Défense, de la SNCB et d'Infrabel. L'objectif est d'offrir une plus grande biodiversité sur les terrains et sites gérés par des institutions fédérales, avec une large place faite à la faune et à la flore.

Le site de la police fédérale à Asse est le premier projet sélectionné dans le cadre de ce programme dont la phase pilote se terminera en 2027, le temps de mettre en place des projets durables sur le long terme. La ministre de l'Environnement Zakia Khattabi a lancé le chantier et rappelé les enjeux de ce plan dédié à la biodiversité : "Chaque mètre carré compte, car protéger la santé de la planète, c'est préserver la santé humaine."