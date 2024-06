Le Fédéral va héberger des demandeurs d'asile dans des hôtels

Le gouvernement fédéral souhaite héberger temporairement des demandeurs d'asile dans cinq hôtels et deux centres d'accueil à Bruxelles, selon une note au Conseil des ministres de la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V), rapporte Het Laatste Nieuws mardi. Au total, 728 femmes et enfants doivent y être hébergés.