Le feu qui couvait semble avoir été éteint

Selon plusieurs négociateurs, la méthode de travail a été simplifiée et mise au point. Il y aurait plus de marge pour des modifications et des amendements de Vooruit et du CD&V. Certaines sources ajoutent que le groupe de travail central se réunira dorénavant chaque semaine.

Les principaux négociateurs se sont réunis mardi matin pour procéder à un état des lieux de la négociation flamande. Selon certaines sources, cette réunion a été convoquée à la suite de critiques formulées par Vooruit et le CD&V à l'encontre de la note de départ du formateur Matthias Diependaele "avec un cachet N-VA trop fort". L'intéressé a réfuté ces allégations.