Le financement wallon pour les pertes et préjudices porté à 3 millions d'euros

Le financement de la Wallonie pour les pertes et préjudices dus au changement climatique sera porté à trois millions d'euros en 2024, dont un million d'euros sera consacré au fonds pour les pertes et préjudices dont la mise en œuvre a été décidée en ouverture de la COP28, à Dubaï, a annoncé le ministre wallon du Climat, Philippe Henry.

La Wallonie se distingue depuis plusieurs années sur cette question, chère aux pays du Sud et qui touche aux pertes et dommages, le cas échéant irréversibles, dus au dérèglement climatique, au-delà des capacités d'adaptation au changement climatique. Lors de la COP26, à Glasgow, la Wallonie avait en effet été la deuxième région au monde, après l'Écosse, à annoncer une enveloppe financière pour rencontrer cette problématique. Un premier pays, le Danemark, avait ensuite emboîté le pas des deux régions.

La COP28, en cours à Dubaï, s'est accordée sur les modalités de mise en œuvre du fonds dédié aux pertes et préjudices et dont la création avait été décidée à Charm el-cheikh (COP27). Depuis le début de la conférence climat, ce fonds a reçu pour plus de 660 millions d'euros de promesses de contributions financières dont un million d'euros, donc, viendra de la Wallonie.