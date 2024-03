Le gouvernement approuve trois paquets d'aide supplémentaire pour 412 millions

La Défense fournira des munitions d'artillerie supplémentaires à l'Ukraine, d'une part à partir du stock de la Défense, et d'autre part, par un achat groupé international auprès de diverses entreprises. Le montant libéré du Fonds Ukraine pour ce paquet s'élève à 373,1 millions d'euros.

En coopération avec les Pays-Bas, trois navires chasseurs de mines (CMT) seront cédés à l'Ukraine. La Belgique organisera la formation de base du personnel à l'Académie navale et les Pays-Bas assureront la formation "on the job" pour les équipages. La Défense belge mettra le navire Narcis à l'entretien avant de le céder à l'Ukraine.