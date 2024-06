Le gouvernement bruxellois approuve les indemnisations des commerçants du Palais du Midi

L'aide destinée aux commerçants actifs à l'intérieur du Palais du Midi, promis à une démolition/reconstruction partielle dans le cadre des travaux du métro Nord-Sud, vise à "compenser le plus justement possible les pertes de revenus des entreprises suite à la fin non voulue de leur activité en tenant compte autant que possible de la diversité des situations et des activités économiques exercées".

Le montant de chaque indemnité est basé sur la valeur locative du commerce, sur sa rentabilité financière préalable et sur le nombre d'employés éventuels.

Les mesures de soutien et d'indemnisation pour les commerçants impactés à l'extérieur du Palais du Midi sont mises en place en collaboration avec la Ville de Bruxelles, la commune de Saint-Gilles et les administrations de la Région concernées (Bruxelles Économie Emploi, hub.brussels, la Stib et Bruxelles Propreté). Elles sont reprises dans une « Convention Toots Thielemans » qui prendra le relais du Pacte actuel dès le début 2025, jusque fin 2029, pour un budget total de 16,43 millions d'euros.