Le gouvernement bruxellois débloque 430.000 euros d'aide supplémentaire pour la Palestine

Selon celle-ci, ces moyens proviennent concrètement pour plus de la moitié du montant des budgets de son département. Ils sont complétés par des moyens alloués par des membres du gouvernement Vervoort et serviront à un appel à projets.

Le conseiller économique et commercial de la Région-capitale à Tel Aviv, rappelé temporairement pour des raisons de sécurité, ne rejoindra pas son poste "jusqu'à nouvel ordre, et tant que perdurent les violations du droit international", a précisé Mme Persoons.

Comme mentionné dans la note au gouvernement bruxellois portée par la Secrétaire d'État, "ces mesures adoptées se fondent sur deux principes essentiels: d'une part, l'importance du respect du droit international et d'autre part la condamnation de l'attaque terroriste inouïe perpétrée par le Hamas et la réaction disproportionnée d'Israël en réaction à celle-ci. Nous sommes toujours aux côtés des victimes innocentes et appelons à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Nous condamnons explicitement toute forme de violence, qu'il s'agisse des atrocités commises par l'organisation terroriste Hamas ou des violences commises par Israël dans la bande de Gaza", a commenté Ans Persoons, dans un communiqué.