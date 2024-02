Le gouvernement bruxellois lance la procédure de classement du café "Au Daringman"

Des motifs géométriques et des formes arrondies ont également été réimaginés dans le but de donner au café un aspect nettement contemporain. Le design a été repris dans le lambris et le comptoir pour former un ensemble unifié avec le mobilier simple.

Les matières premières telles que le bois et le cuir étaient rares pendant et peu après la Seconde guerre mondiale, ce qui a encouragé l'utilisation du contreplaqué et du simili cuir.

Selon la secrétaire d'État en charge du Patrimoine, Ans Persoons (Vooruit), compte tenu de l'adoption tardive de ce design inspiré de l'Art déco, ces cafés ont rapidement été qualifiés de "ringards". Plus que les valeurs matérielles du café "Au Daringman", c'est sans doute son atmosphère et son aspect uniques qui s'imposent.

La proposition de classement de cet intérieur de café s'inscrit dans un ensemble plus large de propositions visant à classer et protéger les intérieurs de café remarquables de Bruxelles. Pour Ans Persoons, le café présente une valeur patrimoniale, sociale et esthétique et devrait être préservé pour les générations suivantes en tant qu'exemple typique de la "nouvelle vague" dans la riche culture des cafés à Bruxelles.