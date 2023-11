Le gouvernement bruxellois rencontre des représentants des institutions européennes

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, être le siège des cinq plus grandes Institutions de l'Union européenne est "un honneur et une source incontournable de dynamisme économique et social. La réalité concrète de cette présence supranationale impose pourtant des réflexions aux décideurs politiques et aux administrations bruxelloises", a souligné Alain Hutchinson, par voie de communiqué.

Le Commissaire bruxellois à l'Europe est mandaté par le gouvernement de la Région-capitale pour faire la liaison entre les acteurs du secteur international et les administrations de la Région. C'est un travail qui est généralement effectué dans les coulisses, mais une fois par an, celui-ci organise un sommet rassemblant les plus hauts représentants des Institutions européennes et les membres du gouvernement régional.

"Je constate un véritable engagement des deux côtés. La Région bruxelloise a développé une politique régionale de siège de plus en plus robuste, qui s'axe autour des relations constantes nouées par la Région et son Commissariat à l'Europe. Les institutions européennes, de leur part, s'insèrent dans le projet d'un développement territorial harmonieux voulu par la Région - et elles jouent leur rôle au profit de tous les Bruxellois", a commenté Alain Hutchinson à cette occasion.