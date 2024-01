Le gouvernement bruxellois sélectionne cinq établissements bénéficiaires de Contrats Ecole

Autre objectif: accroître l'offre d'équipements collectifs aux habitants du quartier, via une ouverture des établissements en dehors du temps scolaire pour permettre un accès aux infrastructures sportives et culturelles, au réfectoire, à la cour, etc.

Le Contrat École est un dispositif régional de rénovation urbaine, débuté en 2016. Il vise à renforcer l'attractivité et améliorer l'intégration urbaine des établissements dans leur environnement, via des investissements dans les écoles en déficit d'image.

Les cinq établissements sélectionnés sont l'Athénée Royal Rive Gauche (Ville de Bruxelles); l'École fondamentale Saint-Antoine (Forest); l'École communale n°7 Arc-en-ciel (Molenbeek); le Centre scolaire Sainte-Marie La Sagesse (Schaerbeek); et l'école GBS Kameleon (Anderlecht).

L'année 2024 sera consacrée à la phase de diagnostic et d'étude impliquant les communes, pouvoirs organisateurs, équipes éducatives et élèves, associations et commerces de quartier, des deux Contrats École de la série 2024-2028: Athénée Royal de la Rive Gauche et Centre scolaire Sainte-Marie La Sagesse. Ceux-ci entreront dans leur phase opérationnelle de quatre ans en 2025.

Un montant total de 5 millions d'euros, par série, sera mis à disposition des contrats pour la période de mise en œuvre de 4 ans.