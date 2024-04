Le gouvernement bruxellois valide définitivement le Plan d'Aménagement Directeur Mediapark

Le gouvernement bruxellois a validé jeudi en deuxième et dernière lecture le Plan d'Aménagement Directeur (PAD) Mediapark. Ce plan fixe les orientations du redéploiement du site Reyers, siège des télévisions RTBF et VRT, en un pôle habité dédié au secteur des médias.

En plus de quelque 20.000 m² d'activités médias, sont également projetés près de 1400 logements - dont une part significative de logements publics - mais aussi des commerces de proximité ainsi que des équipements d'intérêt collectifs.

Siitué sur la commune de Schaerbeek mais également à proximité des communes de Woluwe-Saint-Lambert et d'Evere, l'ancienne propriété de vingt hectares qui appartenait aux entreprises publiques RTBF et VRT, a été acquise par la Région bruxelloise dans le but d'ouvrir ce bout de territoire à son environnement urbain immédiat.

La zone concernée présente actuellement une carence en espaces verts accessibles au public.

Avec ce projet urbain, le gouvernement bruxellois souhaite déployer le site Reyers comme un véritable pôle médias à l'échelle régionale et nationale, attractif tant pour les entreprises que les établissements d'enseignement actifs dans le secteur des médias. Il veut également désenclaver le site pour en faire un quartier habité pourvu d'équipements et de commerces de proximité.