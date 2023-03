Le gouvernement consacrera 12 millions d'euros à de nouveaux projets d'économie circulaire

Le gouvernement fédéral consacrera quelque 12 millions d'euros aux futurs projets retenus dans le cadre d'un deuxième appel lancé mercredi en faveur du déploiement de l'économie circulaire par les ministres fédéraux du Climat et du Développement durable, Zakia Khattabi (Ecolo) et de l'Economie, PIerre-Yves Dermagne (PS) en faveur du déploiement de l'économie circulaire.

Pour le deuxième appel à projets, l'accent sera mis sur la substitution de substances chimiques dangereuses, comme les PFAS et les perturbateurs endocriniens, et par ailleurs, sur la recherche de solutions circulaires d'éco-conception dans les secteurs des machines et appareils électroniques professionnels, des vêtements, de l'aménagement intérieur, et des chaînes alimentaires à faible niveau d'emballage.

Les deux ministres ont pris part à la présentation des douze lauréats du premier appel à projets qui se verront répartir un montant global de 8 millions d'euros de soutien à l'expérimentation.