Après un débat aux allures de marathon qui a duré près de neuf heures, le gouvernement Diependaele a reçu la confiance des parlementaires.

Les partis de la majorité, N-VA, Vooruit et CD&V ont voté pour, et les partis d'opposition Vlaams Belang, Open VLD, Groen et PVDA contre. M'Hamed Kasmi de la formation Team Fouad Ahidar s'est abstenu.