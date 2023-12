Le gouvernement et Engie ont signé l'accord sur le nucléaire

Le Premier ministre, Alexander De Croo, la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten, et le CEO d'Engie-Electrabel, Thierry Saegeman, ont signé mercredi l'accord qui conclut 19 mois de négociation autour de la prolongation de deux réacteurs nucléaires et la gestion du passif nucléaire. Un accord qui repose sur huit contrats, trois lois et un arrêté royal. Plus de 1.000 pages au total.