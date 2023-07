Le gouvernement était "pris au piège de la gauche"

C'est l'aile gauche du gouvernement fédéral qui porte la responsabilité de l'échec de la réforme fiscale, a estimé mercredi Peter De Roover, chef de groupe N-VA à la Chambre, interrogé sur la VRT. "Le gouvernement était condamné à un transfert d'impôts, et non à une réduction d'impôts, et quelqu'un doit alors payer la facture. Mais ils ne voulaient pas voir que certains groupes allaient devoir payer plus d'impôts".