Le gouvernement fédéral donne son feu vert au portefeuille digital

L'ambition est de permettre à chaque citoyen qui le désire d'accéder sur son téléphone ou son ordinateur à toutes les administrations du pays via un portail unique. Une première version sera disponible dès le mois de décembre et comprendra la boîte de dialogue ebox, la carte d'identité électronique ou encore le permis de conduire. L'intention est de compléter l'offre au fur et à mesure. Des contacts sont aussi en cours avec les Régions et les Communautés pour intégrer leurs portails dans "MyGov". Les communes sont aussi concernées.

Le portefeuille digital fonctionnera donc comme un hub central qui pourra être utilisé par l'ensemble des administrations. "Avec MyGov, ce ne sont plus les citoyens qui doivent se rendre vers les administrations mais ce sont les administrations qui se rendent vers le citoyen", a commenté le secrétaire d'État. "Le citoyen n'a pas à supporter la complexité de l'État."