Le gouvernement flamand annonce un accord avec les agriculteurs

Le gouvernement flamand et les organisations d'agriculteurs sont parvenus à un accord sur un paquet de mesures après plusieurs semaines de manifestations, a annoncé le ministre-président Jan Jambon jeudi soir. Le président du Boerenbond, Lode Ceyssens, s'est dit prêt à défendre l'accord auprès de ses membres.

"Le gouvernement flamand et les organisations agricoles se sont mis d'accord sur un paquet de mesures qui répond aux préoccupations légitimes des agriculteurs flamands", a déclaré sur X (ex Twitter) M. Jambon, qui parle d'un accord "ambitieux et tourné vers l'avenir, dans le respect de la nature".

A cette occasion, le ministre-président a instamment demandé l'arrêt des "actions qui perturbent notre économie".