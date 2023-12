Le gouvernement flamand débloque 5,3 millions d'euros pour lutter contre les inondations

Le gouvernement flamand a libéré 5,3 millions d'euros via le fonds flamand pour le climat afin d'investir dans les mesures contre les inondations dans la vallée de l'Yser et du Démer, a indiqué jeudi le cabinet de la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir. L'investissement portera à la fois sur les inondations et sur les sécheresses.

À la suite des inondations survenues en Flandre occidentale le mois dernier, la Taskforce "Weerbare Westhoek" (Un Westhoek résilient), a mis sur la table des mesures à court, moyen et long terme. Le fonds flamand pour le climat va permettre d'accélérer la mise en œuvre de certains projets. L'argent doit, entre autres, servir à restaurer les vallées et les zones humides afin de lutter contre les inondations et la sécheresse. Le gouvernement flamand souhaite également le reméandrage des cours d'eau existants, promouvoir la biodiversité et prévenir la perte de carbone.

La plus grande part de l'investissement, soit 4,3 millions d'euros, est prévue pour les ruisseaux de l'Yser. Le reste servira à la vallée du Démer dans les régions de Haspengouw et Hageland, durement affectées par des inondations durant l'été 2021.