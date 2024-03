Le gouvernement flamand demande une analyse du plan de crise

Les ministres de l'exécutif de Jan Jambon ont pu consulter le plan pour la première fois jeudi soir. Il prévoit que Van Hool arrête la production de bus citadins, pour lesquels l'entreprise ne parviendrait pas à être concurrentielle. Van Hool se concentrerait sur les autocars, qui seraient fabriqués en Macédoine du Nord.

Le gouvernement flamand en a discuté vendredi en kern, en présence de représentants de la Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), la société qui gère les participations et investissements des autorités flamandes, et Gigarant, un mécanisme de soutien géré par la PMV qui octroie des garanties pour des prêts aux entreprises flamandes. L'exécutif flamand pourrait décider d'entrer au capital du constructeur, via la PMV, ou encore jouer sur les garanties de prêts via Gigarant. Aucune décision en ce sens n'a cependant été prise. Le "kern" souhaite d'abord avoir une idée de l'avenir de l'entreprise en Flandre après la restructuration.