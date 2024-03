Le gouvernement flamand inaugure un musée virtuel à Termonde

Le gouvernement flamand a inauguré mardi le "FAAM" ou "Flanders All Around Museum" à Termonde, en Flandre orientale. Il ne s'agit pas d'un bâtiment, mais bien d'une application. L'initiative s'inscrit dans le projet de "Canon" flamand, une sorte de bible culturelle identitaire. L'inauguration du musée virtuel a eu lieu en présence du ministre-président flamand, Jan Jambon.

Des ressources importantes vont être allouées au "FAAM", qui ambitionne de développer de nouvelles histoires dans les prochaines années en Flandre pour faire revivre le patrimoine local. Le gouvernement flamand a prévu de lui accorder un financement annuel d'un million d'euros. À terme, le "FAAM" souhaite devenir "le plus grand musée virtuel du monde".

Une petite dalle sur laquelle figure un code QR a notamment été présentée mardi à Termonde. Une fois le code QR scanné, les passants atterrissent sur l'application, gratuite, et découvrent l'histoire d'un mammouth exposé dans la ville néerlandophone.

"Il s'agit d'un élément de l'accord de gouvernement que nous avons obtenu", a indiqué le ministre-président flamand et ministre de la Culture, Jan Jambon. "Nous rassemblons dans une application la riche culture et le riche patrimoine de la Flandre. C'est un projet assez unique", s'est-il enthousiasmé. "Vous téléchargez l'application et le patrimoine de la Flandre est à vos pieds."

Pour les 150 premières expériences numériques lancées par le "FAAM", le département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias a pu compter sur l'aide du secteur du patrimoine. Les musées, les archives, les bibliothèques et services patrimoniaux des villes et communes ont notamment contribué au projet.