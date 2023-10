Le gouvernement flamand invoque un conflit d'intérêts

Le gouvernement flamand intente une procédure en conflit d'intérêts contre la dernière modification des routes aériennes de et vers l'aéroport de Bruxelles, ont annoncé lundi les ministres en charge de la Périphérie flamande, Ben Weyts, et de l'Environnement, Zuhal Demir.

Les ministres N-VA invoquent une étude de l'administration flamande de l'Environnement faisant état de nuisances sonores plus fortes, de jour comme de nuit, au nord et au nord-ouest de la périphérie bruxelloise, depuis que de nouvelles procédures de décollage et d'atterrissage sont entrées en vigueur, le 5 octobre dernier. Et ce, "au bénéfice de la Région de Bruxelles-Capitale".

En Belgique, un conflit d'intérêts déclenché par un gouvernement se règle devant le Comité de concertation, qui dispose de 60 jours pour prendre une décision. À défaut, le gouvernement mis en cause peut poursuivre la politique contestée.