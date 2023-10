Le gouvernement flamand reconnait quatre parcs nationaux et cinq "paysagers"

Le gouvernement a également reconnu cinq "parcs paysagers": ceux du Grenzeloos Bocageland, aux confins des Fourons, du pays de Herve, en Wallonie et Heuvelland néerlandais, Haspengouw et Maasvallei (Limbourg), Vlaamse Ardennen (sud de la province de Flandre orientale, non loin de la frontière linguistique) et Zwinstreek (Flandre occidentale, près de la frontière néerlandaise).

Un budget annuel de 608.000 euros a été réservé pour les parcs nationaux et 489.000 euros iront aux parcs paysagers.