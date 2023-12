Le gouvernement flamand s'associe à 7 grandes entreprises dans une plateforme d'innovation

Les entreprises impliquées sont les sociétés de télécommunications Proximus et Telenet, la banque KBC/CBC, les groupes IT Cronos et Cegeka, Brussels Airport et le Centre pour l'Organisation et l'Informatique. L'objectif est de se positionner en leader européen dans le développement de solutions technologiques aux problèmes de société. Les domaines concernés peuvent par exemple être les soins de santé, l'enseignement, le marché du travail ou les services gouvernementaux.

FTI, qui sera présenté lors d'une conférence de presse mardi, se veut une plateforme de partage de données sure et contrôlée. Les entreprises, centres de recherche et gouvernements pourront avoir recours à celle-ci de même qu'unir leurs forces et connaissances afin de développer des solutions technologiques pour relever des défis sociétaux.