Le gouvernement germanophone présente sa vision du développement régional pour 2040

"Les responsables politiques ne doivent pas se limiter à penser en termes de législatures et à orienter leurs actions en fonction des prochaines échéances électorales. Ils doivent prendre en compte les implications à long terme de leurs décisions et adopter une perspective transcendant les législatures", a d'emblée indiqué le chef du gouvernement germanophone avant de présenter la vision de l'exécutif pour les décennies à venir.

Elle s'articule autour de neuf axes principaux à savoir: le positionnement de la Communauté germanophone et ses coopérations, une société inclusive qui promeut l'égalité des chances et lutte contre toute forme de discrimination, la qualité de vie et une sécurité renforcée dans le cadre de l'évolution numérique, une économie durable et tournée vers l'avenir, l'éducation et l'enseignement accessible à tous, des soins de qualité pour chacun, une politique d'aménagement du territoire adaptée aux besoins locaux, la protection du climat pour les générations à venir et enfin une mobilité diversifiée et accessible à chacun.