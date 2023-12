Le gouvernement met fin à la concession de distribution de la presse

Le gouvernement fédéral a décidé mardi de mettre un terme au mécanisme de concession pour assurer la distribution de la presse écrite, ont annoncé le Premier ministre, Alexander De Croo, et la secrétaire d'État au Budget, Alexia Bertrand, au cours d'une conférence de presse. Un système de soutien fiscal plus restreint, reposant sur un crédit d'impôts, sera mis en place, ciblé sur les zones peu peuplées et le secteur associatif jusqu'en 2026.