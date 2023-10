Le gouvernement offre désormais des formations IT gratuites aux non-fonctionnaires

Les personnes n'étant pas encore fonctionnaires ont désormais la possibilité de se former aux métiers de l'IT au sein de l'administration fédérale, annonce lundi la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen). La formation sera gratuite, à condition que les informaticiens continuent à travailler pour l'administration pendant au moins trois ans.

"Plus d'un tiers des offres d'emploi pour des professionnels de l'informatique ne sont pas pourvues", pointe Petra De Sutter. "Nous ressentons durement la lutte pour les talents. De plus, l'administration a toujours été très attachée à la culture du diplôme. Je me suis immédiatement engagée à m'en éloigner."

Les personnes motivées par l'apprentissage d'un autre métier devraient pouvoir le faire indépendamment de leur formation académique, estime la ministre. "C'est précisément la raison pour laquelle je souhaite ouvrir davantage cette trajectoire à celles qui ne sont pas encore fonctionnaires."