Le gouvernement s'accorde sur une réforme

Le gouvernement s'est accordé lundi à l'aube sur une réforme des pensions, ont annoncé le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre des Pensions, Karine Lalieux. Un système de bonus progressif sera introduit pour soutenir le maintien à l'emploi des travailleurs âgés.

L'accord conclu au bout d'une nuit de négociation complète l'accord conclu il y a un an en la matière. Il vise également à faire contribuer les pensions les plus élevées via un doublement de la cotisation Wijninckx. Une nouvelle liste de congés thématiques sera considérée comme période assimilée afin de mieux protéger les femmes contre la nouvelle condition de travail effectif pour accéder à la pension minimum. La péréquation de la pension des fonctionnaires est maintenue mais plafonnée.