Le gouvernement valide l'accord avec Engie pour prolonger le nucléaire: un "partage de risques équilibré"

Les textes de loi qui accompagnent l'accord ont aussi été discutés en comité restreint et un conseil des ministres sera organisé dans la journée pour les approuver avant de les soumettre au Conseil d'Etat et de les envoyer au parlement. L'accord a été conclu à la fin juin. Il doit permettre à la Belgique de garantir sa sécurité d'approvisionnement en électricité à partir de l'hiver 2025-26. Outre la prolongation des réacteurs, il y a également un accord sur le triplement des éoliennes en Mer du Nord et un "décuplement"' de la capacité en batteries afin de pouvoir stocker de l'électricité, selon la ministre interrogée sur De Ochtend.

"Un partage de risques équilibré"

"Nous sommes très heureux d'annoncer la signature définitive de cet accord qui permet un partage de risques équilibré pour la prolongation des deux unités nucléaires et élimine pour le Groupe Engie les incertitudes concernant l'évolution des provisions liées aux déchets nucléaires", a réagi ce mercredi matin la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, après que le gouvernement a validé durant la nuit l'accord conclu avec Engie sur la prolongation pour dix ans des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3.

L'accord porte sur un montant d'investissement estimé entre 1,6 et 2 milliards d'euros et engage Engie ainsi que le gouvernement belge à mettre en œuvre "leurs meilleurs efforts" pour redémarrer les réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 dès novembre 2025. En outre, il comprend la création d'une structure juridique dédiée aux deux unités nucléaires prolongées, détenue à parité par l'État belge et Engie.