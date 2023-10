Le gouvernement Vervoort ne va pas au bout de l'effort et prépare l'austérité

L'équipe Vervoort s'est engagée à réaliser 200 millions d'euros d'économies, notamment via des économies sur le personnel, les frais de fonctionnement, les subsides facultatifs et les investissements.

Celle-ci a déploré l'augmentation en vue des tickets de la STIB via l'indexation des tarifs. .

Pour le PTB, le gouvernement cherche à limiter la casse, plutôt que de trouver les leviers pour répondre véritablement aux problèmes de la population. Cela va créer de la précarité en masse alors qu'il y a des moyens à mobiliser comme une augmentation significative des charges d'urbanisme pour les gros promoteurs immobiliers et une progressivité du précompte immobilier afin d'alléger le cadastre pour les petits propriétaires et faire plus contribuer les multi-bailleurs et grandes entreprises.

Le PTB réitère son plaidoyer pour un blocage des loyers