Le gouvernement wallon confirme le recours contre le permis de Brussels Airport

La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, s'était prononcée à plusieurs reprises, ces dernières semaines, en faveur de cette option. "Si le gouvernement donne son feu vert, c'est le Conseil flamand du contentieux des permis qui sera saisi dans un premier temps, conformément aux dispositions inscrites dans le permis visé", avait-elle ainsi expliqué en début de semaine.

Après analyse, il apparait que le permis délivré par la Flandre ne rencontre pas les demandes formulées par la Région wallonne et, en particulier, la prise en compte du territoire wallon dans l'étude d'incidences sur l'environnement. En outre, les comités de suivi et de concertation mis en place par le permis d'environnement excluent les communes et associations de riverains wallonnes et bruxelloises.