Le gouvernement wallon dégage une aide de 500.000 euros pour le Maroc

Le gouvernement wallon dit suivre, via sa délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat, "l'évolution de la situation sur place avec grande attention". "Des contacts ont été établis avec l'ensemble des partenaires de notre coopération dans la région", ajoute-t-on.

Au moins 820 personnes ont trouvé la mort et 672 ont été blessées, dont 205 grièvement, dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un bilan officiel encore provisoire.