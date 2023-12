Le gouvernement wallon prolonge de 2 ans son soutien aux CPAS

Dans le cadre du suivi de la crise sanitaire, le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, avait dégagé, en 2021, près de 20 millions d'euros pour engager des travailleurs sociaux, via des CDD de deux ans.

Par ailleurs, 10 nouveaux CPAS pourront bénéficier de cette aide.

"C'est un soulagement pour les CPAS concernés et une mesure attendue dans un contexte social et économique difficile. Il est impensable que les personnes qui sollicitent l'aide du CPAS dans les mois qui viennent se retrouvent face à des services débordés et en sous nombre", a souligné dans un communiqué le ministre Collignon.