Le gouvernement wallon valide un arrêté dédié aux conventions carbone

Cet arrêté était la dernière étape nécessaire avant la signature effective de ces conventions carbone entre les entreprises, regroupées en communautés carbone, et la Région wallonne, souligne, dans un communiqué, le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry.

Les conventions carbone s'inscrivent dans la continuité des accords de branche et reposent sur l'engagement des entreprises à réduire leur empreinte carbone (décarbonation des procédés, gestion et efficacité énergétique et production d'énergie renouvelable). Désormais ouvertes à toutes les entreprises, elles se basent sur des audits énergétiques réguliers et le suivi des recommandations d'un plan d'action.