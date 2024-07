Le groupe central des négociateurs réuni à quelques heures du rapport au Roi

En plus des présidents de parti, quelques parlementaires et ministres étaient présents. Les centristes du CD&V et des Engagés ont fait une entrée remarquée en arrivant ensemble au 10 rue de la Loi. Outre les présidents Sammy Mahdi et Maxime Prévot, les ministres CD&V sortants Annelies Verlinden et Vincent Van Peteghem et la cheffe de groupe des Engagés, Vanessa Matz, étaient du nombre. Pour la N-VA, le député Theo Francken prêtait main forte au ministre-président flamand sortant Jan Jambon.

"Je pense qu'on va avoir du travail durant tout l'été", a commenté M. Prévot. "Il y a encore beaucoup de travail, c'est sûr", a dit M. Mahdi.