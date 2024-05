Le Hainaut sera, en mai, le théâtre d'un exercice d'évacuation "Storm Tide"

L'exercice "Storm Tide" se déroulera principalement dans les régions de Mons, Tournai, Ath et Chièvres, d'où un certain nombre de civils et de réservistes seront évacués par avion A400M vers la base de "transit avancé" Châlon Vatry, en France. Quelque 600 étudiants du parcours "Défense et Sécurité "figureront parmi les "ressortissants à évacuer". Ces étudiants seront issus d'écoles d'Irchonwelz (ITCF Renée Joffroy), de Grammont (GO Atheneum), de Namur (Asty Moulin) et de Mons (Académie provinciale des Métiers).

"Nous devons être prêts à exécuter ces missions rapidement", a expliqué le commandant du Special Operations Regiment, le Colonel Frédéric Linotte, mardi lors d'une conférence de presse à Mons. "L'environnement stratégique s'est dégradé ces dernières années, en raison, notamment des coups d'État, des révolutions, des annexions de territoires. L'année 2021 a été marquée par une évacuation hors-Afghanistan, 2022 par la crise en Ukraine, 2023 par la crise à Gaza. Notre exercice se veut donc ambitieux avec, entre autres, plus de 1.500 participants."