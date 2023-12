Le KCE développe une norme de qualité pour la prise en charge de l'arthrose du genou

Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) présente une norme et des indicateurs de qualité pour améliorer la prise en charge de l'arthrose du genou dans un rapport publié mardi. Ces recommandations ont été établies sur la base de littérature scientifique et de collaboration de prestataires de soins et de représentants de patients, la plupart opérés.

Si aucun traitement curatif contre l'arthrose n'existe, une thérapie par l'exercice peut soulager les douleurs et freiner l'évolution de la maladie, à condition qu'elle soit adaptée. "Des patients se voient encore et toujours proposer des traitements qui ne contribuent pas à une prise en charge de qualité, comme des massages, des traitements par la chaleur et le froid (thermothérapie) ou l'électrothérapie", déplore le KCE.

Le Centre indique qu'en médecine générale, l'examen clinique suffit pour poser le diagnostic de l'arthrose du genou. Chez le médecin spécialiste, la radiographie est requise pour confirmer la maladie et préparer une éventuelle intervention ou pose de prothèse (arthroplastie). Chaque année, 26.000 hospitalisations pour cause d'arthrose du genou sont réalisées en Belgique. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'État belge est le 4e pays européen avec le plus de prothèses du genou par habitant.

Ce rapport n'est "qu'un premier pas" car ce sont les entités fédérées qui sont responsables de la politique de soins et l'évaluation de la qualité. C'est aux instituts belges de la qualité: la Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS) à Bruxelles et en Wallonie et le Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) en Flandre "de poursuivre l'opérationnalisation des résultats et d'assurer leur mise en application", estime le Centre fédéral qui rappelle que l'arthrose est la maladie articulaire la plus courante et le genou l'articulation la plus fréquemment touchée.