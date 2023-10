Le "kern" avalise la cession de F-16 à l'Ukraine, décision finale au gouvernement en 2025

Parallèlement, le secteur de notre industrie aéronautique accompagnera la modernisation de l'armée ukrainienne.

"La décision finale de l'octroi des avions sera prise, en temps utile, par le gouvernement en responsabilité", conclut laconiquement le communiqué.

La Belgique fait partie de la "coalition F-16" mise sur pied par dix pays européens et le Canada - et rejoints cette semaine par les États-Unis - pour former des pilotes ukrainiens et du personnel au sol à utiliser ces avions de combat de conception américaine afin de repousser les forces russes.