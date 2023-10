Le Kern a décidé de renforcer le parquet et la police judiciaire de Bruxelles

Le cadre du parquet de Bruxelles sera renforcé à l'aide de cinq magistrats. La police judiciaire de Bruxelles verra ses effectifs complétés par 50 équivalents temps plein supplémentaires et il sera fait en sorte que le procureur général de Bruxelles puisse être nommé, ont annoncé samedi soir le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

La police des chemins de fer sera quant à elle renforcée à hauteur de 25 équivalents temps plein.

Selon le Premier ministre, les Comités R et P, qui contrôlent respectivement les services de renseignement et les services de police, sont invités à analyser le respect des procédures et à vérifier si ces procédures sont toujours adéquates. L'échange d'informations entre l'Office des Etrangers, la police et la justice seront renforcés.