Le "kern" étudie la livraison d'aide humanitaire par voie aérienne

L'armée jordanienne a récemment mené une série de largages d'aide humanitaire, de nourriture et d'autres fournitures à destination de la population de la bande de Gaza. Jeudi, le Royaume-Uni a dit prévoir lui aussi une telle action.

Tsahal, l'armée israélienne, a également annoncé mercredi le largage d'aide pour les résidents du sud du territoire palestinien, en collaboration avec les États-Unis, la France et d'autres pays arabes. Les Nations unies n'excluent pas non plus cette possibilité.

Interrogé par Nabil Boukili (PTB) et Ahmed Laaouej (PS), le Premier ministre a également salué le vote intervenu au Parlement européen appelant à un cessez-le-feu sans conditions à Gaza.

Dans la majorité fédérale, Ahmed Laaouej a appelé à aller plus loin. Il a clairement demandé des sanctions à l'encontre l'Israël. "Cela a assez duré", a-t-il lancé. Le PTB (opposition) reste lui aussi sur cette ligne.