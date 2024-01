Le Léopold reconduit son titre de hockey en salle après une finale gagnée 9-4 sur l'Orée

Les buts des Ucclois ont été inscrits par Tanguy Zimmer, Nicolas Poncelet (2x), Philippe Simar, Maxime Plennevaux (2x), Alfonso Moreno et Manu Cockelaere. Maximilien Branicki et François Sior avaient égalisé pour l'Orée à 2-2 dans le 1er quart-temps. Sior et Max Langer, tous deux sur pc, avaient fixé le score final à 9-4 dans le 4e et dernier quart.

En demi-finales samedi, le Léopold, 1er après la phase classique du championnat, avait pris la mesure 7-3 de l'Amicale-Anderlecht, tandis que l'Orée avait écarté le White Star 8-4.