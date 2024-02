Le logement public doit être la priorité absolue du prochain gouvernement wallon

Face à l'ampleur des enjeux et à l'urgence des mesures à prendre, le logement public doit constituer la priorité absolue du prochain gouvernement wallon, plaide, dans un mémorandum présenté ce jeudi, le Comité permanent des Sociétés de logement de service public (SLSP) de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW).

Aux côtés de l'UVCW, les SLSP réclament notamment un mécanisme de droit de tirage pour la construction et la rénovation de logements, mais aussi pour l'achat et l'équipement des terrains et bâtiments.

Nerf de la guerre: le financement régional qui doit être "considérablement amplifié", selon le Comité. "Cette montée en puissance doit aller de pair avec l'appui et l'accompagnement des acteurs locaux, tout en leur concédant, en confiance, une plus large autonomie", ajoute-t-il.

"Ce qui fait surtout défaut, c'est une vision du logement public à long terme, qu'il s'agisse des objectifs ou des ressources pour y parvenir. Et il importe de la concerter avec toutes les autorités locales, pour qu'elle épouse parfaitement les réalités de terrain", martèle de son côté Michel Januth, le président du Comité.

Concrètement, les acteurs du secteur avancent plusieurs axes d'amélioration passant par une hausse sensible du nombre de logements publics; l'équilibre financier pérenne des SLSP ou encore un meilleur appui aux SLSP dans leurs missions. "Nous proposons de renforcer la concertation entre SLSP et pouvoirs locaux, d'assurer une plus grande autonomie de gestion et de simplifier les règles d'attribution", explique Michel Deffet, le vice-président du comité.

Enfin, outre le renforcement du rôle central des SLSP et un soutien accru à la mixité sociale, les auteurs du mémorandum appellent aussi à associer le secteur privé à la politique de logement public. Pour ce faire, des outils de mobilisation de l'épargne privée doivent être développés et des partenariats public-privé (PPP) doivent être créés.