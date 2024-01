Le magazine Ligueur fait peau neuve

Dans cette nouvelle version, les équipes du Ligueur ont tenu compte des résultats d'enquêtes réalisées auprès des lectrices et lecteurs pour accorder une place plus importante aux dossiers, avec des pages ajoutées concernant les grands ados et la grand-parentalité, une rubrique littérature jeunesse développée et la création d'une rubrique jeux.

Un accent particulier a aussi été mis sur des espaces d'interactivité et le développement numérique du magazine (rendez-vous réguliers en ligne, accès aux archives, interactions avec les abonnés, etc.).