Le maire de Londres plaide en faveur d'un accord de mobilité pour les jeunes avec l'UE

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a plaidé en faveur d'un accord de mobilité pour les jeunes avec l'Union européenne, et estimé que le Royaume-Uni devrait considérer rejoindre l'union douanière.

Le maire de la capitale britannique a évoqué soit un nouveau programme qui permettrait aux jeunes de se déplacer sans entrave vers et depuis des pays de l'Union européenne ou de changer les règles post-Brexit.

"Non seulement, il est plus difficile pour les jeunes de déménager à l'étranger pour le travail, mais la mauvaise décision du gouvernement de quitter le programme Erasmus a compliqué l'accès aux études à l'étranger pour les étudiants aussi".

Il a ajouté que la capitale Londres a particulièrement souffert du Brexit. "La position dure du gouvernement sur le Brexit a fait des dégâts à travers Londres, et ce sont ses jeunes qui ont été frappés le plus durement de bien des manières", a estimé le maire.

"Je suis très clair que je soutiendrai un programme de mobilité pour les jeunes, qui nous bénéficiera économiquement, culturellement et socialement", a pointé le Londonien. "Bien que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'UE, Londres est et sera toujours une ville européenne".