Le marché public pour la restauration du Conservatoire royal de Bruxelles est lancé

Le Conseil des ministres a donné son feu vert au lancement d'un marché public pour la restauration, l'expansion et la rénovation du Conservatoire royal de Bruxelles, se réjouit vendredi la ministre en charge de Beliris, Karine Lalieux.

Construits à la fin du 19e siècle, le Conservatoire royal de Bruxelles et son équivalent néerlandophone partagent un ensemble complexe et diversifié de bâtiments qui ont tous besoin d'être rénovés et n'offrent actuellement pas suffisamment d'espace pour les activités des deux écoles de musique.

Le projet comprend notamment la construction et la rénovation des infrastructures nécessaires aux deux conservatoires, une bibliothèque musicale et trois salles de concert. Il est financé par Beliris, la Régie des Bâtiments, la communauté flamande et la Fédération Wallonie-Bruxelles.