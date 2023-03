Le Master en médecine de l'UMons sera lancé à la rentrée académique 2024

Après plusieurs semaines de négociations et de tensions, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles était parvenu, le 25 mars, à un accord sur le dossier des habilitations. Les 57 habilitations sollicitées, y compris celles des Masters en médecine de l'UMons et de l'université de Namur, ont été accordées.

"On a pu entendre certaines contre-vérités à l'encontre du Master en médecine UMons-ULB concernant le non-financement. Il y a eu abus de langage. Il faut faire comprendre aux parents, aux étudiants en bachelier à Mons et aux futurs étudiants que le financement est réel, ce ne sera pas un Master au rabais. Un étudiant inscrit en Master à Mons aura le même financement qu'un étudiant en Master de l'ULB. Nous aurions, certes, pu prétendre, et nous ne l'avions pas fait, à un surfinancement de 15 % supplémentaire sur base de la taille de l'UMons, relativement plus petite que d'autres universités, comme l'UCLouvain ou l'ULg. »