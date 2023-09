Le ministre Adrien Dolimont a rencontré les responsables de Ryanair et les syndicats

Le ministre wallon des Aéroports, Adrien Dolimont, a rencontré séparément les responsables de la compagnie aérienne Ryanair et les syndicats jeudi après-midi à Namur. L'objectif de ces deux réunions était de comprendre la situation et ses blocages, alors que les pilotes ont entamé un nouveau mouvement de grève à l'aéroport de Charleroi (BSCA) jeudi, a affirmé la porte-parole du ministre en milieu d'après-midi.

La double rencontre a permis à Adrien Dolimont d'avoir "une connaissance plus globale" du dossier, selon sa porte-parole. "Avec des zones de blocage qui semblent correspondre de part et d'autre et un dégât collatéral majeur: l'aéroport de Charleroi", a-t-elle indiqué.

Le ministre Dolimont a marqué ses distances par rapport à cette interprétation, faisant valoir, via sa porte-parole, la bonne relation commerciale que l'aéroport entretient avec la compagnie irlandaise et, en tout état de cause, une offre déployée au niveau de Charleroi qui semble correspondre à la demande. "Et si des problèmes au niveau du droit social sont constatés, ils doivent être réglés au niveau des instances compétentes", a indiqué la porte-parole.

La CNE est revenue précisément sur cet aspect des choses, pointant les lenteurs de l'auditorat du travail à traiter plusieurs dossiers d'infractions présumées. A cet égard, Adrien Dolimont s'est engagé auprès des syndicats à adresser un courrier au Premier ministre, avec copie aux vice-Premiers, pour attirer leur attention.