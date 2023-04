Le ministre britannique des Affaires étrangères écourte une visite dans le Pacifique

Le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly a écourté son déplacement de plusieurs jours dans la région Asie-Pacifique "à cause de la situation au Soudan", a-t-il indiqué vendredi.

James Cleverly a quitté la Nouvelle-Zélande un jour avant sa rencontre prévue avec son homologue Nanaia Mahuta et a annulé l'étape prévue de son voyage à Samoa.

"C'est avec regret qu'à cause de la situation actuelle au Soudan j'ai dû écourter ma visite", a indiqué le ministre dans une déclaration écrite.

Les consultations diplomatiques s'intensifient pour tenter d'obtenir une cessation des combats au Soudan qui ravagent le pays depuis six jours.

Depuis le 15 avril, les affrontements, principalement dans la capitale et la région du Darfour (ouest), ont fait "plus de 330 morts et 3.200 blessés", selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Jeudi, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a notamment discuté avec les deux belligérants, le général Abdel Fattah al-Burhane et son rival Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", pour les appeler à un cessez-le-feu jusqu'à la fin de l'Aïd el-Fitr dimanche, fête religieuse qui marque la fin du jeûne musulman du ramadan.