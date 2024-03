Le ministre de la Justice envoie une lettre au personnel pénitentiaire

Paul Van Tigchelt (Open VLD) y admet que la surpopulation et les infrastructures obsolètes rendent le travail particulièrement difficile. "Le travail que vous faites n'est vraiment pas donné à tout le monde. J'en suis pleinement conscient. Et votre patience a été mise à l'épreuve. Nous ferons tout notre possible pour améliorer vos conditions de travail et les conditions de vie des détenus", y promet-il.

Le ministre rappelle ensuite au personnel que des mesures structurelles ont été prises pour créer 1.200 places supplémentaires et pour que l'emprisonnement ne soit que le dernier recours. "Nous réintroduisons également les courtes peines pour réduire la récidive et l'inflation des peines. Je sais que vous soutenez cette vision et vous voulez qu'elle soit non seulement meilleure à l'avenir, mais aussi qu'elle soit réalisable dès aujourd'hui", ajoute Paul Van Tigchelt.