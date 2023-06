Le ministre Dermagne pour une baisse des coûts des paiements électroniques à 0,02 euro

Le vice-Premier ministre PS et ministre de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne, a réclamé dimanche une baisse des coûts supportés par les commerçants lors des paiements électroniques pour ramener le plafond à 0,02 euro par transaction, contre 0,056 euro actuellement.

"La proposition de modification de l'arrêté royal qui fixe un plafond pour les paiements par carte a fait l'objet d'un accueil favorable lors du Comité ministériel retreint ("kern") du vendredi 9 juin", s'est-il réjoui dans un communiqué.

Selon M. Dermagne, la tendance actuelle indique que de plus en plus de consommateurs optent pour le paiement électronique, dont l'utilisation est en constante et forte augmentation.