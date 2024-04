Le ministre des Finances menace d'un recours en annulation la réforme des baux

Le projet d'ordonnance porté par la secrétaire d'Etat bruxelloise Nawal Ben Hamou (PS) doit être voté en plénière du parlement bruxellois vendredi. Et la socialiste n'a pas l'intention de modifier ni l'agenda, ni le contenu du texte.

Ce qui pose problème au fédéral: l'introduction de l'obligation d'enregistrer les baux bruxellois sur une plateforme régionale à partir de 2025, et non plus sur la plateforme fédérale du SPF Finances (pour éviter la surcharge administrative d'un double enregistrement). Une réunion a eu lieu cette semaine entre les deux cabinets, sans aboutir à un compromis.